10 учителей из Якутии удостоены премии минпросвещения России
Вознаграждение в размере 200 тысяч рублей не облагается налогом
Приказ подписан министром просвещения России Ольгой Васильевой.Фото: Архив "КП"
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10 учителей из Якутии удостоены премии министерства просвещения России за достижения в педагогической деятельности. Соответствующий приказ подписан министром просвещения России Ольгой Васильевой.
Премии в размере 200 тысяч рублей учителя получат до 5 октября. В этом году они не облагаются налогом.
В 2019 году в республике был объявлен конкурсный отбор на присуждение премии лучшим учителям во всех муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU