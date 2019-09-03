10 учителей из Якутии удостоены премии минпросвещения России

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-03T10:49:33+03:00

Вознаграждение в размере 200 тысяч рублей не облагается налогом

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10 учителей из Якутии удостоены премии министерства просвещения России за достижения в педагогической деятельности. Соответствующий приказ подписан министром просвещения России Ольгой Васильевой.

Премии в размере 200 тысяч рублей учителя получат до 5 октября. В этом году они не облагаются налогом.

В 2019 году в республике был объявлен конкурсный отбор на присуждение премии лучшим учителям во всех муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU