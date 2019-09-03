2019-09-03T10:30:59+03:00
Происшествия

В Алдане 15-летняя школьница угодила под колеса иномарки

Пешеход получила травму головы, множественные переломы и ссадины
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Водитель был трезв.Водитель был трезв.
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В Алдане 15-летняя школьница, перебегавшая через дорогу в неположенном месте, угодила под колеса автомобиля «Toyota Crown». ДТП произошло вечером 2 сентября на улице Линейная.

Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте вместе с подругой, которой повезло - иномарка ее не задела.

В результате ДТП пешеход получила травму головы, множественные переломы и ссадины, госпитализирована в травматологическое отделение алданской больницы.

29-летний водитель в течение года к административной ответственности не привлекался, в момент ДТП был трезв.

Девочки рассказали сотрудникам ГИБДД, что торопились, поэтому решили перебежать через дорогу.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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