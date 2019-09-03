В Алдане 15-летняя школьница угодила под колеса иномарки
В Алдане 15-летняя школьница, перебегавшая через дорогу в неположенном месте, угодила под колеса автомобиля «Toyota Crown». ДТП произошло вечером 2 сентября на улице Линейная.
Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте вместе с подругой, которой повезло - иномарка ее не задела.
В результате ДТП пешеход получила травму головы, множественные переломы и ссадины, госпитализирована в травматологическое отделение алданской больницы.
29-летний водитель в течение года к административной ответственности не привлекался, в момент ДТП был трезв.
Девочки рассказали сотрудникам ГИБДД, что торопились, поэтому решили перебежать через дорогу.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU