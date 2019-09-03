Стрелка из Борогонцев приговорили к 13 годам «строгача»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-03T10:17:01+03:00

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Стрелка из Борогонцев приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Присяжные признали его виновным в хулиганстве с применением оружия, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении чужого имущества.

29 ноября 2018 году пьяный молодчик вооружился гладкоствольным ружьем МР-155 и произвел не менее 44 выстрелов в потолок, стену, входную дверь квартиры и стену подъезда в многоквартирном доме. Мужчину не остановило и то, что соседи вызвали полицию, - он произвел не менее 20 выстрелов из ружья в сторону сотрудника правоохранительных органов.

Верховный суд Якутии приговорил великовозрастного хулигана к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU