Якутию на конкурсе «Краса Дальнего Востока» представит звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-03T09:59:34+03:00

Ева Кузьменко также представит фильм «Кулук хомус» в рамках «Дней якутского кино» на ВЭФ.

Изменить размер текста: A A

Якутию на конкурсе обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока-2019» представит звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко. За корону поборются представительницы каждого из одиннадцати Дальневосточных регионов.

В программе конкурса - дефиле участниц в нарядах с региональным колоритом, в дизайнерских нарядах street style и выход в вечерних образах, созданных дальневосточными дизайнерами. В финале конкурса, который пройдет в формате игрового соревнования с элементами шоу-программы, девушки покажут свой артистизм, пластику, умение легко общаться и держаться на сцене. В программе конкурса предусмотрены также лучшие творческие номера от регионов в поддержку участниц.

Якутию на конкурсе представит артистка театра коренных малочисленных народов республики, звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко. Свой дебютный фильм девушка представит в рамках «Дней якутского кино» на ВЭФ.

Представительницы Якутии побеждали в этом конкурсе дважды – в 2014 и 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU