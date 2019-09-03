2019-09-03T09:59:34+03:00
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Якутию на конкурсе «Краса Дальнего Востока» представит звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко

За корону поборются представительницы 11 дальневосточных регионов
Нинель ГУСЕВА
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Ева Кузьменко также представит фильм «Кулук хомус» в рамках «Дней якутского кино» на ВЭФ.Ева Кузьменко также представит фильм «Кулук хомус» в рамках «Дней якутского кино» на ВЭФ.
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Якутию на конкурсе обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока-2019» представит звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко. За корону поборются представительницы каждого из одиннадцати Дальневосточных регионов.

В программе конкурса - дефиле участниц в нарядах с региональным колоритом, в дизайнерских нарядах street style и выход в вечерних образах, созданных дальневосточными дизайнерами. В финале конкурса, который пройдет в формате игрового соревнования с элементами шоу-программы, девушки покажут свой артистизм, пластику, умение легко общаться и держаться на сцене. В программе конкурса предусмотрены также лучшие творческие номера от регионов в поддержку участниц.

Якутию на конкурсе представит артистка театра коренных малочисленных народов республики, звезда фильма «Кулук хомус» Ева Кузьменко. Свой дебютный фильм девушка представит в рамках «Дней якутского кино» на ВЭФ.

Представительницы Якутии побеждали в этом конкурсе дважды – в 2014 и 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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