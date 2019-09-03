Двое якутских шашистов стали призерами чемпионата Европы
«Золото» завоевал Николай Гуляев, Матрена Ноговицына стала третьей
В борьбе за "золото" якутский гроссмейстер обошел украинца Дениса Шкатула и россиянина Олега Дашкова.
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Двое якутских шашистов стали призерами чемпионата Европы по шашкам-64, который проходит в турецком Измире. «Золото» завоевал Николай Гуляев, Матрена Ноговицына стала третьей.
Чемпионат Европы начался 25 августа и завершится 4 сентября. В дисциплине «рапид» среди мужчин наилучший коэффициент показал якутский гроссмейстер Николай Гуляев, который и занял первое место. Якутянин также завоевал «серебро» в классической программе.
Матрена Ноговицына оказалась на третьей ступени пьедестала.
Завтра, 4 сентября, участники чемпионата Европы разыграют награды в дисциплине «блиц».
ИСТОЧНИК KP.RU