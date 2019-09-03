СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-03T08:32:31+03:00

В борьбе за "золото" якутский гроссмейстер обошел украинца Дениса Шкатула и россиянина Олега Дашкова.

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Двое якутских шашистов стали призерами чемпионата Европы по шашкам-64, который проходит в турецком Измире. «Золото» завоевал Николай Гуляев, Матрена Ноговицына стала третьей.

Чемпионат Европы начался 25 августа и завершится 4 сентября. В дисциплине «рапид» среди мужчин наилучший коэффициент показал якутский гроссмейстер Николай Гуляев, который и занял первое место. Якутянин также завоевал «серебро» в классической программе.

Матрена Ноговицына оказалась на третьей ступени пьедестала.

Завтра, 4 сентября, участники чемпионата Европы разыграют награды в дисциплине «блиц».

ИСТОЧНИК KP.RU