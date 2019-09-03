2019-09-03T07:31:16+03:00
Происшествия

«Вообще-то я замужем»: предпринимателя из Якутии обвела вокруг пальца его же сотрудница

Мужчина перечислил предприимчивой даме почти 800 тысяч рублей
Нинель ГУСЕВА
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За мошенничество в крупном размере 25-летней молодой маме грозит до 6 лет лишения свободы.За мошенничество в крупном размере 25-летней молодой маме грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
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33-летнего индивидуального предпринимателя из Алдана обвела вокруг пальца сотрудница его же магазина.

Как выяснилось, несколько лет назад 25-летняя девушка познакомила мужчину со своей подругой, приехавшей в Якутию. Все втроем они посидели в кафе, после чего новая знакомая улетела на родину.

Заметив, что мужчина проявил к ее приятельнице симпатию, девушка вступила с ним в интернет-переписку от её имени. Выдавая себя за другую, она под различными предлогами просила перечислять ей на банковскую карту деньги. В общей сложности предприимчивая сотрудница выманила у шефа 795 тысяч рублей.

Когда мужчина почувствовал неладное и позвонил своей возлюбленной, то был неприятно удивлен, что она понятия не имеет о его чувствах и вообще-то замужем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мошенницу. Отпираться женщина не стала и пояснила, что потратила похищенные деньги на одежду и косметику. За мошенничество в крупном размере молодой маме грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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