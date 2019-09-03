Сокращения коек в Детской городской больнице Якутска не будет
Минздрав республики опроверг информацию о предстоящем закрытии или сокращении мест в Детской городской больнице Якутска, которая распространяется в мессенджерах.
Как сообщается на сайте ведомства, на сегодняшний день вопрос о закрытии детских реабилитационных коек отделения восстановительного лечения и реабилитации на 55 коек не рассматривается.
Отделение восстановительного лечения и реабилитации №2 Детской горбольницы функционирует и в полном объеме выполняет медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2019 год.
В целом, сокращение объемов медицинской помощи не планируется по всей республике.
ИСТОЧНИК KP.RU