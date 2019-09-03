2019-09-03T06:43:12+03:00
Общество

Сокращения коек в Детской городской больнице Якутска не будет

Минздрав республики опроверг информацию, которая распространяется по соцсетям
Нинель ГУСЕВА
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В целом, сокращение объемов медицинской помощи не планируется по всей республике.В целом, сокращение объемов медицинской помощи не планируется по всей республике.
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Минздрав республики опроверг информацию о предстоящем закрытии или сокращении мест в Детской городской больнице Якутска, которая распространяется в мессенджерах.

Как сообщается на сайте ведомства, на сегодняшний день вопрос о закрытии детских реабилитационных коек отделения восстановительного лечения и реабилитации на 55 коек не рассматривается.

Отделение восстановительного лечения и реабилитации №2 Детской горбольницы функционирует и в полном объеме выполняет медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2019 год.

В целом, сокращение объемов медицинской помощи не планируется по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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