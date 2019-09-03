2019-09-03T04:53:04+03:00
Наука

Главный университет Якутии представит на ВЭФ проект обработки фармакогенетических исследований

Уникальный комплекс позволяет получать результаты тестирования лекарств с учетом этнических особенностей пациентов
Нинель ГУСЕВА
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Применение такой технологии дает максимально точный расчет дозировки лекарственных препаратов для каждого пациента.Применение такой технологии дает максимально точный расчет дозировки лекарственных препаратов для каждого пациента.
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Учебно-научная лаборатория «Геномная медицина» мединститута СВФУ представит на ВЭФ программу «ЛЕКГЕН» для автоматизированной интерпретации результатов фармакогенетического тестирования лекарств.

«ЛЕКГЕН» – это уникальный комплекс программного обеспечения, позволяющий автоматически обрабатывать и получать результаты фармакогенетического тестирования лекарств с учетом этнических особенностей пациентов различных рас и национальностей.

В основе комплекса – 2-уровневая распределенная база данных, а модульная архитектура позволяет расширять его функционал по мере необходимости. Уже сегодня «ЛЕКГЕН» выдает заключения по 21 лекарственному препарату из 11 фармгрупп, ведется работа по дальнейшему расширению их спектра, доступного для анализа.

По словам ученых, применение такой технологии дает максимально точный расчет дозировки лекарственных препаратов для каждого пациента, что заметно повышает эффективность лечения, препятствует проявлению побочных эффектов и снижает их негативное воздействие на организм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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