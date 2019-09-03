2019-09-03T04:36:37+03:00
Общество

В Якутске выбрали лучший эскизный проект парка Победы

В качестве главной идеи парка победители конкурса предложили тему солдатских писем-треугольников
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
По замыслу авторов, парк Победы приблизить память о Великой Отечественной к ныне живущим.По замыслу авторов, парк Победы приблизить память о Великой Отечественной к ныне живущим.
Изменить размер текста:

В Якутске выбрали лучший эскизный проект нового общественного пространства – парка Победы. Свои работы на конкурс представили ИП Никифоров А.В., проектное бюро «Старт», физик-ядерщик Екатерина Ефремова и дизайнер Алексей Полятинский.

Впарке Победы должны быть высажены 75 елей в честь 75-летия Победы и березовая роща из 18 246 деревьев по числу мобилизованных на войну из Якутска. Площадь посадок деревьев - не менее 20 тысяч кв.м.

По итогам голосования победителем конкурса стало проектное бюро «Старт». В качестве главной идеи они предложили тему солдатских писем-треугольников. По замыслу авторов, парк должен приблизить память о Великой Отечественной к ныне живущим. Каждая зона будет обозначена бронзовыми фигурами солдат в человеческий рост, которые сидят на скамейках, играют в шахматы, отдыхают с детьми.

Члены жюри порекомендовали бюро «Старт» доработать эскиз – по их мнению, тема Победы проработана недостаточно. Победители конкурса презентуют проект на встрече мэра Якутска с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сокращения коек в Детской городской больнице Якутска не будет
Главный университет Якутии представит на ВЭФ проект обработки фармакогенетических исследований
За сутки в Якутии ликвидировано 17 лесных пожаров
Департамент по вопросам местного самоуправления возглавил Руслан Платонов
Бюджет Якутии признан одним из самых открытых и доступных для населения
«Прямой эфир с городом»: на вопросы жителей Якутска ответит Владимир Федоров
В Якутске временно открыли движение транспорта по улице Петра Алексеева
«Добро в руках»: якутские школьники собрали более 180 тысяч рублей в помощь детям с инвалидностью
«Стартап Экспедиция» по 11 городам Дальнего Востока начнется с Якутии
«Благодать большого снега»: на фестиваль поэзии в Якутск съедутся участники со всего мира
В первый день сентября в ДТП в Алдане пострадал 4-летний мальчик
В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Чурапче появилась «Девушка с лошадью»
В День знаний в Якутске открылось новое здание школы №6
С автовокзала Якутска отправился первый межмуниципальный автобус
За сутки в Якутии ликвидирован 31 пожар