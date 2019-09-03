В Якутске выбрали лучший эскизный проект парка Победы

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-03T04:36:37+03:00

По замыслу авторов, парк Победы приблизить память о Великой Отечественной к ныне живущим.

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В Якутске выбрали лучший эскизный проект нового общественного пространства – парка Победы. Свои работы на конкурс представили ИП Никифоров А.В., проектное бюро «Старт», физик-ядерщик Екатерина Ефремова и дизайнер Алексей Полятинский.

Впарке Победы должны быть высажены 75 елей в честь 75-летия Победы и березовая роща из 18 246 деревьев по числу мобилизованных на войну из Якутска. Площадь посадок деревьев - не менее 20 тысяч кв.м.

По итогам голосования победителем конкурса стало проектное бюро «Старт». В качестве главной идеи они предложили тему солдатских писем-треугольников. По замыслу авторов, парк должен приблизить память о Великой Отечественной к ныне живущим. Каждая зона будет обозначена бронзовыми фигурами солдат в человеческий рост, которые сидят на скамейках, играют в шахматы, отдыхают с детьми.

Члены жюри порекомендовали бюро «Старт» доработать эскиз – по их мнению, тема Победы проработана недостаточно. Победители конкурса презентуют проект на встрече мэра Якутска с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU