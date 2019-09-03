2019-09-03T03:45:08+03:00
Происшествия

За сутки в Якутии ликвидировано 17 лесных пожаров

Общая площадь, пройденная огнем, - 38 319 га
Нинель ГУСЕВА
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В тушении огня задействованы 120 человек и 7 единиц техники.В тушении огня задействованы 120 человек и 7 единиц техники.
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По оперативным данным на 3 сентября в Якутии ликвидировано 17 лесных пожаров в зоне контроля.

Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров на площади 386 га: два действующих (в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах) и два локализованных – в Абыйском и Верхоянском районах. В тушении огня задействованы 120 человек и 7 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 156 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 38 319 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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