Департамент по вопросам местного самоуправления возглавил Руслан Платонов

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-02T12:28:10+03:00

Ранее Руслан Платонов занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики. Фото: ЯСИА

Ранее он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.

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Айсен Николаев назначил Руслана Платонова руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства РС(Я). Об очередном кадровом назначении глава Якутии по традиции сообщил в своемTwitter.

Руслану Платонову 38 лет. С 2018 года он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.

ИСТОЧНИК KP.RU