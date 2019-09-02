2019-09-02T12:28:10+03:00
Политика

Департамент по вопросам местного самоуправления возглавил Руслан Платонов

Ранее он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.
Нинель ГУСЕВА
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Ранее Руслан Платонов занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.Ранее Руслан Платонов занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.Фото: ЯСИА
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Айсен Николаев назначил Руслана Платонова руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства РС(Я). Об очередном кадровом назначении глава Якутии по традиции сообщил в своемTwitter.

Руслану Платонову 38 лет. С 2018 года он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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