Департамент по вопросам местного самоуправления возглавил Руслан Платонов
Ранее он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.
Ранее Руслан Платонов занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.Фото: ЯСИА
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Айсен Николаев назначил Руслана Платонова руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства РС(Я). Об очередном кадровом назначении глава Якутии по традиции сообщил в своемTwitter.
Руслану Платонову 38 лет. С 2018 года он занимал пост первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.
ИСТОЧНИК KP.RU