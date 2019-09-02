Бюджет Якутии признан одним из самых открытых и доступных для населения

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-02T11:35:48+03:00

В номинации «Лучшее event-мероприятие» проекты Минфина Якутии заняли все три призовых места.

По итогам конкурса были отмечены все 4 проекта Минфина республики

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Бюджет Якутии признан одним из самых открытых и доступных по итогам ежегодного общероссийского конкурса «Бюджет для граждан».

В этом году на конкурс, который проводился в два тура, было представлено 130 проектов. Заявки участников рассматривала группа экспертов Минфина России и ведущих финансовых и научных центров страны под председательством замминистра финансов РФ Алексея Лаврова.

В номинации «Лучший проект регионального бюджета» Якутия заняла почетное 2 место. Пальму первенства жюри присудило департаменту финансов Брянской области, III место - департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области.

В номинации «Лучшее event-мероприятие» проекты Минфина Якутии заняли все три призовых места. Победителем названа «Телевизионная олимпиада по финансам и экономике» , а 2 место занял проект «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг», на третьем - «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы».

ИСТОЧНИК KP.RU