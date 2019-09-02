В Якутске временно открыли движение транспорта по улице Петра Алексеева

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-02T10:25:01+03:00

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В Якутске открыли движение транспорта по улице Петра Алексеева. Временные меры связаны с необходимостью разгрузки транспортных потоков до завершения асфальтовых работ на улице Жорницкого.

Кроме того, временно ограничено движение транспорта на участке улицы Жорницкого от пересечения с улицей Рыдзинского до пересечения с улицей Клары Цеткин.

Капитальный ремонт улицы Петра Алексеева будет продолжен. Далее здесь будут смонтированы дренажные трубы, через которые вода будет уходить в лотки, системы водоотведения и обустроены тротуары.

Также из-за переврезки газопровода высокого давления 3 сентября будет временно перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Чайковского – от ул. Винокурова до ул. Каландаришвили. Работы, запланированные на 30 сентября, были перенесены ввиду того, что не было необходимого давления в трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU