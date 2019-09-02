«Стартап Экспедиция» по 11 городам Дальнего Востока начнется с Якутии

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-02T09:37:50+03:00

Республика представит свои успешные стартапы на Восточном экономическом форуме

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Первая «Стартап Экспедиция» по Дальнему Востоку начнется с Якутии. Республика выступила инициатором ее проведения для создания уникальной площадки по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов макрорегиона.

Глава Якутии Айсен Николаев анонсирует мероприятие 4 сентября на пленарной дискуссии «Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста» в рамках V Восточного экономического форума. В экспедиции примут участие 11 городов: Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Биробиджан, Чита, Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск, Якутск

Стартап экспедиция будет проведена совместно с Фондом «Сколково», Дальневосточным фондом высоких технологий, институтами развития республики при поддержке Минвостокразвития.

Экспедиция стартует 17 сентября в Улан-Удэ, 4 октября – во Владивостоке и завершится 1 декабря в Якутске. Стартапы-победители станут участниками «Open Innovation Startup 2020» в Сколково.

ИСТОЧНИК KP.RU