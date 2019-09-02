«Благодать большого снега»: на фестиваль поэзии в Якутск съедутся участники со всего мира

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-02T07:02:44+03:00

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С 14 по 18 октября в столице Якутии пройдет V международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Его участники – авторы, писавшие о Якутии и имеющие творческие планы на это, а также переводчики.

Уже подтвердили свое участие поэт и переводчик Афаг Шихлы, председатель филиала Союза писателей Казахстана в Нур-Султане Даулеткерей Капулы, поэт и переводчик Сайлыкмаа Комбу, поэт и прозаик Газинур Муратов, редактор журнала «Идель» Ркаиль Зайдуллин, первый зам главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков, поэт и переводчик Сергей Гловюк, поэт и литературный критик Григорий Шувалов. Ведутся переговоры с писателями, поэтами, журналистами Вьетнама, Болгарии и Сербии.

Фестиваль поэзии «Благодать большого снега» проводится с 2012 года. Будут определены лауреаты по номинациям: «Снежная нежность» (лучшее стихотворение о снеге) и «Снегом и дружбой согреты» (лучшее стихотворение о дружбе). Лауреаты получат право на издание книг тиражом 500 экземпляров за счет средств фестиваля в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU