В первый день сентября в ДТП в Алдане пострадал 4-летний мальчик
В День знаний в Алдане в результате столкновения двух автомашин пострадал 4-летний мальчик. ДТП произошло средь бела дня 1 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.
Как выяснилось, водитель автомашины «ВАЗ 21074» на большой скорости не учел дистанцию до едущей впереди «Тойоты Рактис» и "догнал" ее.
В иномарке ехала семья с 4-летним сыном, который на момент ДТП не был пристегнут. Детское удерживающее устройство в салоне отсутствовало. В результате столкновения ребенок и его мать получили ушибы. Родительница также не была пристегнута ремнем безопасности.
По факту ДТП с участием несовершеннолетнего проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU