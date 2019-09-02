В первый день сентября в ДТП в Алдане пострадал 4-летний мальчик

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-02T06:49:39+03:00

В момент аварии ребенок не был пристегнут

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В День знаний в Алдане в результате столкновения двух автомашин пострадал 4-летний мальчик. ДТП произошло средь бела дня 1 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.

Как выяснилось, водитель автомашины «ВАЗ 21074» на большой скорости не учел дистанцию до едущей впереди «Тойоты Рактис» и "догнал" ее.

В иномарке ехала семья с 4-летним сыном, который на момент ДТП не был пристегнут. Детское удерживающее устройство в салоне отсутствовало. В результате столкновения ребенок и его мать получили ушибы. Родительница также не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП с участием несовершеннолетнего проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU