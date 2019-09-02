В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Чурапче появилась «Девушка с лошадью»

СЕГОДНЯ 06:16 2019-09-02T06:16:58+03:00

На создание мурала у художницы ушло восемь дней.

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В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Чурапче появился мурал «Девушка с лошадью». Новый арт-объект от Кыыдааны Игнатьевой украсил торец пятиэтажного дома №23 на улице Октябрьская.

На создание мурала у художницы ушло восемь дней. Как словам автора арт-объекта, он понравился даже старшему поколению.

Кыыдаана Игнатьева также провела открытое творческое занятие для 50-ти детей и мастер-класс для клуба родителей «Самоцветы» и их детей с особенностями развития. Темой мастер-классов стал сюжет мурала.

Торжественное открытие арт-объекта пройдет 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU