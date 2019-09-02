В День знаний в Якутске открылось новое здание школы №6

СЕГОДНЯ 05:43 2019-09-02T05:43:22+03:00

Современное здание площадью более 8000 квадратных метров было возведено за три года

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1 сентября, в День знаний, в Якутске открылось новое здание общеобразовательной школы №6. Шестая школа стала одним из 12 объектов в рамках государственно-частного партнёрства в республике, построенных компанией «Газэнергомонтаж».

Первая свая образовательного учреждения в Автодорожном округе была забита в марте 2017 года. За 3 года было возведено современное здание площадью более 8000 квадратных метров, оснащённое всем необходимым для учебы и допобразования.

Здесь есть лаборантские, лингафонные кабинеты, лекционные аудитории, актовый, спортивный и гимнастический залы, рекреационные зоны, своя кухня и столовая. Школа рассчитана на 500 учащихся в смену.

Айсен Николаев назвал новый объект одним из лучших не только в Якутске, но и в республике. В качестве подарка глава республики вручил директору школы энциклопедию по материальному и духовному наследию народов Якутии и библиотеку на 100 книг.

В школе открыты 29 классов, которые посещают 915 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU