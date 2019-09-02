С автовокзала Якутска отправился первый межмуниципальный автобус
С автовокзала Якутска отправился первый регулярный межмуниципальный пассажирский автобус по маршруту Якутск – Покровск – Мохсоголлох. Новый маршрут №201 открыли 1 сентября.
Несмотря на популярность этого маршрута, раньше перевозки до Покровска и Мохсоголлоха были нерегулярными. С 1 сентября пассажиров по этому маршруту будет перевозить МУП «ЯПАК» на новом автобусе ЛиАЗ.
Над организацией маршрута работали специалисты межведомственной комиссии и минтранса республики. В настоящее время специалисты ведомства работают над организацией других маршрутов, в том числе Якутск – Магарас – Бердигестях, Якутск – Намцы и Якутск – Алдан – Нерюнгри.
ИСТОЧНИК KP.RU