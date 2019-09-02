2019-09-02T05:00:23+03:00
Общество

С автовокзала Якутска отправился первый межмуниципальный автобус

Новый маршрут №201 открыли 1 сентября
Нинель ГУСЕВА
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Пассажиров по этому маршруту будет перевозить МУП «ЯПАК» на новом автобусе ЛиАЗ.Пассажиров по этому маршруту будет перевозить МУП «ЯПАК» на новом автобусе ЛиАЗ.
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С автовокзала Якутска отправился первый регулярный межмуниципальный пассажирский автобус по маршруту Якутск – Покровск – Мохсоголлох. Новый маршрут №201 открыли 1 сентября.

Несмотря на популярность этого маршрута, раньше перевозки до Покровска и Мохсоголлоха были нерегулярными. С 1 сентября пассажиров по этому маршруту будет перевозить МУП «ЯПАК» на новом автобусе ЛиАЗ.

Над организацией маршрута работали специалисты межведомственной комиссии и минтранса республики. В настоящее время специалисты ведомства работают над организацией других маршрутов, в том числе Якутск – Магарас – Бердигестях, Якутск – Намцы и Якутск – АлданНерюнгри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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