За сутки в Якутии ликвидирован 31 пожар
Общая площадь, пройденная огнем, - 386 га
В тушении лесных пожаров задействованы 109 человек и 8 единиц техники.
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За прошедшие сутки в республике ликвидирован 31 пожар в зоне контроля.
Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров. Действующих – два: в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализовано три пожара в Абыйском, Верхоянском и Нерюнгринском районах.
В тушении лесных пожаров задействованы 109 человек и 8 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, - 386 га.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 147 зарегистрированных термоточек, огнем пройдено 38 314 га.
ИСТОЧНИК KP.RU