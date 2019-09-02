2019-09-02T03:51:56+03:00
Происшествия

За сутки в Якутии ликвидирован 31 пожар

Общая площадь, пройденная огнем, - 386 га
Нинель ГУСЕВА
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В тушении лесных пожаров задействованы 109 человек и 8 единиц техники.В тушении лесных пожаров задействованы 109 человек и 8 единиц техники.
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За прошедшие сутки в республике ликвидирован 31 пожар в зоне контроля.

Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров. Действующих – два: в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализовано три пожара в Абыйском, Верхоянском и Нерюнгринском районах.

В тушении лесных пожаров задействованы 109 человек и 8 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, - 386 га.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 147 зарегистрированных термоточек, огнем пройдено 38 314 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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