В Якутске по ул. Чайковского поставлено 50 опор освещения
Движение транспорта по улице планируется временно открыть к 10 сентября
Установлены уличные фонари.
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В Якутске на 30 августа, по улице Чайковского поставлено 50 опор освещения, осталось установить еще 10 опор, сообщает управление дорог окружной администрации.
Сегодня на пересечении улиц Чайковского и Винокурова проводится переврезка газопровода высокого давления, в связи с чем перекрыто движение автотранспорта. В течение трех дней будут производиться работы по отсыпке и уплотнению дороги.
К 10 сентября движение транспорта по улице Чайковского планируется временно открыть.
ИСТОЧНИК KP.RU