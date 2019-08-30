2019-08-30T11:43:09+03:00
Недвижимость

В Якутске по ул. Чайковского поставлено 50 опор освещения

Движение транспорта по улице планируется временно открыть к 10 сентября
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Установлены уличные фонари.Установлены уличные фонари.
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В Якутске на 30 августа, по улице Чайковского поставлено 50 опор освещения, осталось установить еще 10 опор, сообщает управление дорог окружной администрации.

Сегодня на пересечении улиц Чайковского и Винокурова проводится переврезка газопровода высокого давления, в связи с чем перекрыто движение автотранспорта. В течение трех дней будут производиться работы по отсыпке и уплотнению дороги.

К 10 сентября движение транспорта по улице Чайковского планируется временно открыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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