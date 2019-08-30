Овощники Якутска вновь стали объектом пристального внимания мэрии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-30T11:30:43+03:00

В трех павильонах «Фрукты и овощи» не оказалось кассовой техники и ценников

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28 августа рабочая комиссия мэрии Якутска провела очередной рейд по торговым точкам по продаже фруктов и овощей.

В трех павильонах не оказалось контрольно-кассовой техники, что является нарушением федерального закона, и ценников. Информация направлена в республиканский Роспотребнадзор.

В Октябрьском округе выявлен овощной павильон, работающий без договора о размещении. Составлен административный протокол, собственник торговой точки ищут.

29 августа по факту незаконной торговли с фур на улице Труда привлечены к административной ответственности 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU