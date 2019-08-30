Овощники Якутска вновь стали объектом пристального внимания мэрии
В трех павильонах «Фрукты и овощи» не оказалось кассовой техники и ценников
Мэрия Якутска продолжает наступать на нерадивых продавцов.
Изменить размер текста:
28 августа рабочая комиссия мэрии Якутска провела очередной рейд по торговым точкам по продаже фруктов и овощей.
В трех павильонах не оказалось контрольно-кассовой техники, что является нарушением федерального закона, и ценников. Информация направлена в республиканский Роспотребнадзор.
В Октябрьском округе выявлен овощной павильон, работающий без договора о размещении. Составлен административный протокол, собственник торговой точки ищут.
29 августа по факту незаконной торговли с фур на улице Труда привлечены к административной ответственности 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU