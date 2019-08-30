2019-08-30T11:30:43+03:00
Происшествия

Овощники Якутска вновь стали объектом пристального внимания мэрии

В трех павильонах «Фрукты и овощи» не оказалось кассовой техники и ценников
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Мэрия Якутска продолжает наступать на нерадивых продавцов.Мэрия Якутска продолжает наступать на нерадивых продавцов.
Изменить размер текста:

28 августа рабочая комиссия мэрии Якутска провела очередной рейд по торговым точкам по продаже фруктов и овощей.

В трех павильонах не оказалось контрольно-кассовой техники, что является нарушением федерального закона, и ценников. Информация направлена в республиканский Роспотребнадзор.

В Октябрьском округе выявлен овощной павильон, работающий без договора о размещении. Составлен административный протокол, собственник торговой точки ищут.

29 августа по факту незаконной торговли с фур на улице Труда привлечены к административной ответственности 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24