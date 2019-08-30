В одном из районов Якутии опрокинулось такси с семью пассажирами

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-30T11:14:33+03:00

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В Мегино-Кангаласском районе Якутии опрокинулся микроавтобус-такси с семью пассажирами. ДТП произошло 29 августа.

Как выяснилось, водитель такси «УАЗ-220695-04» вез людей из Якутска в Амгу. Машина выехала на «встречку» и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились семь человек, двое из которых получили травмы. Пожилые женщины 62 и 71 года обратились в приёмный покой местной больницы с различными травмами.

По словам водителя, причиной ДТП стала неисправность рулевого управления. Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у таксиста факта употребления алкогольных напитков.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством при наличии неисправностей и перевозку пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности. Пострадавшие пассажиры также были привлечены к ответственности за игнорирование ремней безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU