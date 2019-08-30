В Якутии продолжается зарыбление реки Вилюй
Около 32 тысяч мальков сибирского осетра выпущены в приток Малая Ботуобуя
Добро пожаловать в новый дом, маленькие осетрята!
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30 августа работники Чернышевского рыбоводного завода выпустили в реку Малая Ботуобуя около 32 тысяч мальков сибирского осетра. Осетрят выпустили в воду недалеко от места впадения в реку Вилюй.
Почетное право первыми выпустить мальков представили молодым рыбоводам Татьяне Поповой и Ольге Слепцовой. Это мероприятие стало вторым этапом планового восстановления численности популяции сибирского осетра бассейна реки Вилюй.
Сибирский осетр является видом, занесенным в Красную Книгу России. Искусственное воспроизводство данного вида проводится с согласования Росрыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU