Экс-заместителя директора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск», осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-30T11:02:29+03:00

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Бывшего заместителя генерального директора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск», осудили за мошенничество. Приговор по уголовному делу вынес Якутский городской суд.

Мужчина предложил руководителю другого предприятия заключить фиктивный договор на монтаж и установку пожарных резервуаров. Фактически работы на сумму более 400 тысяч рублей выполнены не были, но деньги подрядчик получил полностью. Сообщники их поделили и распорядились по собственному усмотрению.

Также предприимчивый зам предоставил в бухгалтерию подложный трудовой договор, где приписал себе дополнительные дни отпуска. На основании этого документа ему начислили очень весомую компенсацию за неиспользованный отпуск – более 1,2 млн рублей.

По двум эпизодам мошенничества суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 905 тысяч рублей. Его пособник освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, однако суд обязал обоих возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU