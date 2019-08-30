Экс-заместителя директора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск», осудили за мошенничество
Бывшего заместителя генерального директора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск», осудили за мошенничество. Приговор по уголовному делу вынес Якутский городской суд.
Мужчина предложил руководителю другого предприятия заключить фиктивный договор на монтаж и установку пожарных резервуаров. Фактически работы на сумму более 400 тысяч рублей выполнены не были, но деньги подрядчик получил полностью. Сообщники их поделили и распорядились по собственному усмотрению.
Также предприимчивый зам предоставил в бухгалтерию подложный трудовой договор, где приписал себе дополнительные дни отпуска. На основании этого документа ему начислили очень весомую компенсацию за неиспользованный отпуск – более 1,2 млн рублей.
По двум эпизодам мошенничества суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 905 тысяч рублей. Его пособник освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, однако суд обязал обоих возместить причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU