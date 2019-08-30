В Ленском районе Якутии опрокинулся внедорожник, пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-30T10:08:21+03:00

Никто из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности

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В Ленском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали 4 человека. ДТП произошло днем 29 августа у трассового проезда трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Совершая поворот, водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» не справился с управлением, автомобиль занесло и он опрокинулся в кювет.

В результате ДТП в больницу с различными травмами были доставлены водитель и три пассажира, двоим из которых 16 и 17 лет. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Автомобилист рассказал сотрудникам ГИБДД, что в момент ДТП ехал на скорости 80 километров в час. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU