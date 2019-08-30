В Ленском районе Якутии опрокинулся внедорожник, пострадали 4 человека
Никто из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности
Пассажиры не получили серьезных травм.
Изменить размер текста:
В Ленском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали 4 человека. ДТП произошло днем 29 августа у трассового проезда трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Совершая поворот, водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» не справился с управлением, автомобиль занесло и он опрокинулся в кювет.
В результате ДТП в больницу с различными травмами были доставлены водитель и три пассажира, двоим из которых 16 и 17 лет. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.
Автомобилист рассказал сотрудникам ГИБДД, что в момент ДТП ехал на скорости 80 километров в час. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU