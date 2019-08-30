2019-08-30T09:44:19+03:00
Общество

Самый крупный алмаз «АЛРОСА» за год назван в честь первого президента компании

Кристалл «Валерий Рудаков» весом 88,24 карата добыт в Айхале
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Самый крупный алмаз, добытый в Якутии за 2019 год.Самый крупный алмаз, добытый в Якутии за 2019 год.
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25 июня компанией «АЛРОСА» был добыт крупный алмаз ювелирного качества на обогатительной фабрике №14 Айхальского горного комбината.

Кристалл весом 88,24 карата стал одним из самых крупных ювелирных алмазов, добытых «АЛРОСА» в нынешнем году.

Решение о присвоении ему имени Валерия Рудакова, одного из выдающихся алмазников страны, первого президента «АЛРОСА», было принято по предложению ветеранов алмазной отрасли. После этого в компании было проведено голосование среди работников, которые поддержали эту инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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