Самый крупный алмаз «АЛРОСА» за год назван в честь первого президента компании

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-30T09:44:19+03:00

Самый крупный алмаз, добытый в Якутии за 2019 год.

Изменить размер текста: A A

25 июня компанией «АЛРОСА» был добыт крупный алмаз ювелирного качества на обогатительной фабрике №14 Айхальского горного комбината.

Кристалл весом 88,24 карата стал одним из самых крупных ювелирных алмазов, добытых «АЛРОСА» в нынешнем году.

Решение о присвоении ему имени Валерия Рудакова, одного из выдающихся алмазников страны, первого президента «АЛРОСА», было принято по предложению ветеранов алмазной отрасли. После этого в компании было проведено голосование среди работников, которые поддержали эту инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU