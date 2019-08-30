СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-30T09:24:28+03:00

В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга и множественные ушибы

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Под Якутском столкнулись трактор и легковушка. ДТП произошло утром 29 августа на жатайском перекрестке Намском тракта.

70-летний водитель трактора «Беларусь 82,1» при повороте налево к шиномонтажу не уступил дорогу автомобилю «Тойота Ипсум», которым управляла 29-летняя женщина. В результате столкновения виновник аварии отделался ушибом плеча. Водитель иномарки получила сотрясение мозга, перелом ребра, множественные ушибы лица, подбородка и грудной клетки.

Как рассказал сотрудникам ГИБДД водитель трактора «Беларусь», совершая поворот, он не заметил встречный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU