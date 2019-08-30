ВЭФ-2019: на турнире по мас-рестлингу примут участие представители 16 стран

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-30T08:51:50+03:00

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Спортивная программа Восточно-экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября, включает более десяти различных мероприятий. Среди них — ставший традиционным международный турнир по мас-рестлингу на кубок компании «Колмар». В состязаниях примут участие атлеты из 16 стран.

– На ВЭФ также пройдут соревнования по футболу, сумо, хоккею, шашкам, го и многим другим видам. Кроме того, в этом году впервые состоятся первые Дальневосточные спортивные игры, в которых будут соревноваться участники деловой и культурной программы из 11 регионов. Профессиональные спортсмены к состязаниям не допускаются, — подчеркнула замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Диана Степанова.

Участники будут выступать в форме с изображением амурского тигра, чтобы показать сопричастность к сохранению редких видов животных Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU