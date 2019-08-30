В Якутске водитель сбил 36-летнюю велосипедистку
Женщина получила закрытый перелом берцовой кости и ушибы головы
В момент ДТП велосипедистка не была экипирована средствами защиты.
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В Якутске водитель сбил велосипедистку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло днем 27 августа на перекрестке улиц Петра Алексеева и Пояркова.
29-летний водитель «Тойота Виш» при повороте налево на улицу Пояркова на "зебре" сбил 36-летнюю велосипедистку. Женщина переезжала пешеходный переход на велосипеде.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом берцовой кости слева и ушибы головы. В момент ДТП велосипедистка не была экипирована средствами защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU