В Якутске водитель сбил 36-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-30T08:04:07+03:00

В момент ДТП велосипедистка не была экипирована средствами защиты.

Изменить размер текста: A A

В Якутске водитель сбил велосипедистку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло днем 27 августа на перекрестке улиц Петра Алексеева и Пояркова.

29-летний водитель «Тойота Виш» при повороте налево на улицу Пояркова на "зебре" сбил 36-летнюю велосипедистку. Женщина переезжала пешеходный переход на велосипеде.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом берцовой кости слева и ушибы головы. В момент ДТП велосипедистка не была экипирована средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU