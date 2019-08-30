По субботам в Якутске будут проходить «Ярмарки выходного дня»
31 августа, 7, 14 и 21 сентября с 10:00 до 17:00 в Якутске пройдут «Ярмарки выходного дня».
Отличительная черта этих мероприятий – они будут проводится в центре столицы, как делается во многих городах России, например, в Москве. Мероприятие будет проходить по субботам, начиная с 31 августа, на территории республиканского Минсельхоза по адресу: улица Курашова, 28.
На ярмарке жители и гости столицы смогут приобрести свежую, натуральную продукцию от лучших сельхозпредприятий: «Чурапча», «Амма», «Хоту», «Таатта», Якутская птицефабрика и хлебокомбинат и другие.
Заявку на участие в мероприятии могут подать и начинающие фермеры.
В рамках ярмарки будет проводиться лотерея.
ИСТОЧНИК KP.RU