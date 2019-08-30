В Якутии пьяный сын снес отцу голову поленом
Пожилой мужчина скончался по пути в больницу
В ходе бытовой ссоры пьяный мужчина убил своего отца.Фото: ЯСИА
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В Вилюйском районе Якутии пьяный сын снес отцу голову поленом. От полученных травм пожилой мужчина скончался по дороге в больницу.
Как выяснилось, пьяный мужчина поссорился с отцом и не менее пяти раз ударил его по голове поленом. До больницы пожилого мужчину не довезли, он скончался от полученных травм.
Суд приговорил отцеубийцу к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU