В Якутии пьяный сын снес отцу голову поленом

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-30T06:39:06+03:00

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В Вилюйском районе Якутии пьяный сын снес отцу голову поленом. От полученных травм пожилой мужчина скончался по дороге в больницу.

Как выяснилось, пьяный мужчина поссорился с отцом и не менее пяти раз ударил его по голове поленом. До больницы пожилого мужчину не довезли, он скончался от полученных травм.

Суд приговорил отцеубийцу к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU