2019-08-30T06:20:12+03:00
Роснефть

В Якутии создан профессионально-образовательный нефтегазовый кластер

Сегодня кадры для отрасли готовят пять техникумов и колледжей республики
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Будущих промышленников готовят по девяти специальностям.Будущих промышленников готовят по девяти специальностям.
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29 августа, в рамках I Нефтегазового форума Якутии, подписано соглашение о создании нефтегазового профессионально-образовательного кластера.

В кластер вступили министерство промышленности и геологии республики, Торгово-промышленная палата, крупные нефтегазовые предприятия – «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегазсбыт», «Якутская топливно-энергетическая компания», научные и образовательные организации – Институт проблем нефти и газа, Мирнинский технический колледж, Ленский технологический техникум, Олекминский техникум, Сунтарский технологический колледж и Светлинский индустриальный техникум.

Цель кластера - эффективное взаимодействие работодателей и системы подготовки кадров, открытие новых профессий и специальностей, внедрение практики, повышение трудоустройства и закрепляемости выпускников.

Сегодня подготовка кадров для нефтегазового комплекса ведется в Мирнинском техническом колледже, Ленском технологическом техникуме, Олекминском техникуме, Вилюйском техникуме, Светлинском индустриальном техникуме по девяти профессиям и специальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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