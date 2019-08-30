В Томмоте появилась площадка для игры в мини-футбол
В городе Томмот Алданского района появилась площадка для игры в мини-футбол.
Мини-футбол в Томмоте весьма популярен – местная сборная стабильно входит в число призеров различных турниров и чемпионатов, которые проходят в Алданском районе.
Появление новой спортивной площадки стало результатом настойчивости томмотской общественности и администрации города. Поставку оборудования профинансировал Целевой фонд будущих поколений.
Мини-футбольная площадка была смонтирована в кратчайшие сроки.
В честь исторического события был сыгран товарищеский матч на новом поле между сборной Алдана и хозяевами площадки, который закончился победой томмотцев со счетом 5:1.
ИСТОЧНИК KP.RU