В Томмоте появилась площадка для игры в мини-футбол

СЕГОДНЯ 05:44 2019-08-30T05:44:27+03:00

Матч на новом поле между закончился победой томмотцев со счетом 5:1.

В честь события томмотцы сыграли со сборной района со счетом 5:1 в пользу хозяев

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В городе Томмот Алданского района появилась площадка для игры в мини-футбол.

Мини-футбол в Томмоте весьма популярен – местная сборная стабильно входит в число призеров различных турниров и чемпионатов, которые проходят в Алданском районе.

Появление новой спортивной площадки стало результатом настойчивости томмотской общественности и администрации города. Поставку оборудования профинансировал Целевой фонд будущих поколений.

Мини-футбольная площадка была смонтирована в кратчайшие сроки.

В честь исторического события был сыгран товарищеский матч на новом поле между сборной Алдана и хозяевами площадки, который закончился победой томмотцев со счетом 5:1.

ИСТОЧНИК KP.RU