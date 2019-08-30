В Мирном собутыльник сторожа угнал «КамАЗ» с автостоянки
Ранее судимый 33–летний уроженец Амгинского района подозревается в угоне с автостоянки.
Владелец «КамАЗа» сдал большегруз в автостоянку, чтобы его «ласточка» провела ночь в спокойствии и безопасности. Но не тут-то было, нерадивый сторож решил выпить на рабочем месте со своим знакомым. Когда охранник заснул, собутыльник решил покататься на припаркованном «КамАЗе».
Он проник в салон автомашины через незапертую дверь и завел двигатель оставленными внутри ключами. Однако через несколько километров у машины закончилось топливо. Тогда подозреваемый махнул рукой на большегруз и скрылся. Автомобиль был обнаружен полицейскими на трассе «Мирный – Анабар».
Возбуждено уголовное дело за угон. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU