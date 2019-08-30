2019-08-30T05:15:05+03:00
Происшествия

В Мирном собутыльник сторожа угнал «КамАЗ» с автостоянки

Когда закончилось топливо, подозреваемый махнул рукой на большегруз и скрылся
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.Фото: ЯСИА
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Ранее судимый 33–летний уроженец Амгинского района подозревается в угоне с автостоянки.

Владелец «КамАЗа» сдал большегруз в автостоянку, чтобы его «ласточка» провела ночь в спокойствии и безопасности. Но не тут-то было, нерадивый сторож решил выпить на рабочем месте со своим знакомым. Когда охранник заснул, собутыльник решил покататься на припаркованном «КамАЗе».

Он проник в салон автомашины через незапертую дверь и завел двигатель оставленными внутри ключами. Однако через несколько километров у машины закончилось топливо. Тогда подозреваемый махнул рукой на большегруз и скрылся. Автомобиль был обнаружен полицейскими на трассе «Мирный – Анабар».

Возбуждено уголовное дело за угон. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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