Отремонтирован мост на федеральной трассе «Лена» в Якутии

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-30T04:19:23+03:00

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На 549 км федеральной трассы «Лена» отремонтирован 45-метровый мост через реку Николкин Ключ.

В ходе ремонта сооружение получило новую двуслойную дорожную "одежду": нижний слой выполнен из прочного сталефибробетона, верхний – из асфальтобетона. Это одно из 9 искусственных сооружений, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Кроме того, на объекте обновлено барьерное и перильное ограждения – более 100 метров. Для укрепления конусов береговых опор и их защиты от эрозии произведена укладка матрацев «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU