Отремонтирован мост на федеральной трассе «Лена» в Якутии
Дорожное покрытие моста двухслойное, из сталефибробетона и асфальтобетона
Новый сверхпрочный мост.
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На 549 км федеральной трассы «Лена» отремонтирован 45-метровый мост через реку Николкин Ключ.
В ходе ремонта сооружение получило новую двуслойную дорожную "одежду": нижний слой выполнен из прочного сталефибробетона, верхний – из асфальтобетона. Это одно из 9 искусственных сооружений, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.
Кроме того, на объекте обновлено барьерное и перильное ограждения – более 100 метров. Для укрепления конусов береговых опор и их защиты от эрозии произведена укладка матрацев «Рено».
ИСТОЧНИК KP.RU