Все лучшее детям: в Амге безработный отец добыл сыну боксерские перчатки
К полиции Амгинского района обратился мужчина, у которого были похищены боксерские перчатки и груша, общей стоимостью 15 тысяч рублей.
Подозреваемый оказался ранее судимым за кражу 48-летним безработным односельчанином.
Пьяный мужчина расхаживал по селу в поисках приключений, пока не приметил незапертый гараж на территории усадьбы потерпевшего. Злоумышленник без препятствий перепрыгнул через забор, хозяева участка отсуствовали. В гараже не хранилось ничего ценного, поэтому злоумышленник похитил спортивный инвентарь. Затем похищенную грушу и перчатки он подарил своему 16-летнему сыну.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело кражу. «Заботливый» отец рискует вернуться на нары сроком до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU