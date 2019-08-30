Все лучшее детям: в Амге безработный отец добыл сыну боксерские перчатки

СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-30T04:16:53+03:00

Отец рискует не увидеть сына из-за кражи сроком до 5 лет. Фото: ЯСИА

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К полиции Амгинского района обратился мужчина, у которого были похищены боксерские перчатки и груша, общей стоимостью 15 тысяч рублей.

Подозреваемый оказался ранее судимым за кражу 48-летним безработным односельчанином.

Пьяный мужчина расхаживал по селу в поисках приключений, пока не приметил незапертый гараж на территории усадьбы потерпевшего. Злоумышленник без препятствий перепрыгнул через забор, хозяева участка отсуствовали. В гараже не хранилось ничего ценного, поэтому злоумышленник похитил спортивный инвентарь. Затем похищенную грушу и перчатки он подарил своему 16-летнему сыну.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело кражу. «Заботливый» отец рискует вернуться на нары сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU