2019-08-30T03:47:02+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 4 лесных пожара

Общая площадь природных пожаров – 62 тысячи га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За прошедшие сутки в республике ликвидировано 13 пожаров в зоне контроля.За прошедшие сутки в республике ликвидировано 13 пожаров в зоне контроля.
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По данным на 30 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 2 в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализовано 2 пожара в Среднеколымском и Абыйском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 491 га.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 13 пожаров в зоне контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 100 зарегистрированные термоточки. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 62 тысячи га.

К тушению лесных пожаров привлекались всего 142 человек, 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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