2019-08-29T11:55:12+03:00
Недвижимость

Вместо ветхого барака - сквер: в Якутске начинается снос аварийных, расселенных и сгоревших домов

На месте одного из аварийных домов появится сквера имени Владимира Лонгинова
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Дом, признанный аварийным в 2011 году, сносят только сейчас.Дом, признанный аварийным в 2011 году, сносят только сейчас.
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В Якутске начинается снос аварийных, расселенных и пострадавших от пожара домов.

29 августа приступили к сносу расселенного дома по адресу 3-й Академический переулок, 20. Одноэтажный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2011 года.

В ближайшее время начнется снос аварийных домов по улице Богдана Чижика, 21 и Кузьмина, 17/1. Эти многоквартирные дома полностью расселены.

На месте ветхого дома по адресу 3-й Академический переулок, 20 будет построен сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова.

Открыть объект планируется ко дню рождения Владимира Лонгинова, 2 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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