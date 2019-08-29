Вместо ветхого барака - сквер: в Якутске начинается снос аварийных, расселенных и сгоревших домов
На месте одного из аварийных домов появится сквера имени Владимира Лонгинова
Дом, признанный аварийным в 2011 году, сносят только сейчас.
Изменить размер текста:
В Якутске начинается снос аварийных, расселенных и пострадавших от пожара домов.
29 августа приступили к сносу расселенного дома по адресу 3-й Академический переулок, 20. Одноэтажный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2011 года.
В ближайшее время начнется снос аварийных домов по улице Богдана Чижика, 21 и Кузьмина, 17/1. Эти многоквартирные дома полностью расселены.
На месте ветхого дома по адресу 3-й Академический переулок, 20 будет построен сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова.
Открыть объект планируется ко дню рождения Владимира Лонгинова, 2 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU