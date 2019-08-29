2019-08-29T11:50:14+03:00
Общество

Массовым отравлением людей в банкетных залах Якутска заинтересовались следователи

У 11 из 42 пострадавших подтвержден диагноз "сальмонеллез"
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Посетители ресторанов Якутска инфицированы "Сальмонеллезом"Посетители ресторанов Якутска инфицированы "Сальмонеллезом"Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Массовым отравлением людей в банкетных залах "София" и "Белые ночи" в Якутске заинтересовались следователи. Проводится доследственная проверка.

В настоящее время зарегистрированы 42 случая острой кишечной инфекции среди якутян, посетивших эти рестораны в период с 16 по 18 августа. Оба заведения принадлежат ООО "Сеул". Деятельность предприятия приостановлена.

28 человек были госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и Якутске. У 11 из них подтвержден диагноз «сальмонеллез».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24