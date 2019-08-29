Массовым отравлением людей в банкетных залах Якутска заинтересовались следователи

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-29T11:50:14+03:00

У 11 из 42 пострадавших подтвержден диагноз "сальмонеллез"

Изменить размер текста: A A

Массовым отравлением людей в банкетных залах "София" и "Белые ночи" в Якутске заинтересовались следователи. Проводится доследственная проверка.

В настоящее время зарегистрированы 42 случая острой кишечной инфекции среди якутян, посетивших эти рестораны в период с 16 по 18 августа. Оба заведения принадлежат ООО "Сеул". Деятельность предприятия приостановлена.

28 человек были госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и Якутске. У 11 из них подтвержден диагноз «сальмонеллез».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU