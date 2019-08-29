Целевой фонд будущих поколений помог детям из многодетных семей подготовиться к школе

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-29T10:31:38+03:00

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Целевой фонд будущих поколений поздравил многодетные семьи с наступающим Днем знаний и провел благотворительную акцию «Школьник» в рамках проекта «Добрая Якутия».

Гендиректор фонда Сергей Местников вручил семьям сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и формы для детей, а также подарил ребятишкам ранцы с канцелярскими принадлежностями.

– Сначала я не поверила, когда мне позвонили и сказали об этом, но я искренне рада столь неожиданной помощи. Теперь мои дети абсолютно готовы к новому учебному году. Спасибо фонду будущих поколений за добрые дела! – отметила мать восьмерых детей Елена Куличкина.

ИСТОЧНИК KP.RU