Целевой фонд будущих поколений помог детям из многодетных семей подготовиться к школе
Ребятишки получили сертификаты на покупку школьных принадлежностей и ранцы
Дети из многодетных семей готовы к школе.
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Целевой фонд будущих поколений поздравил многодетные семьи с наступающим Днем знаний и провел благотворительную акцию «Школьник» в рамках проекта «Добрая Якутия».
Гендиректор фонда Сергей Местников вручил семьям сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и формы для детей, а также подарил ребятишкам ранцы с канцелярскими принадлежностями.
– Сначала я не поверила, когда мне позвонили и сказали об этом, но я искренне рада столь неожиданной помощи. Теперь мои дети абсолютно готовы к новому учебному году. Спасибо фонду будущих поколений за добрые дела! – отметила мать восьмерых детей Елена Куличкина.
ИСТОЧНИК KP.RU