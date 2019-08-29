Главный университет Якутии представит на ВЭФ технологию выращивания живых клеток
Лаборатория молекулярно-генетических и клеточных технологий СВФУ представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке технологию выращивания живых клеток.
В рамках ВЭФ будут представлены перспективные инвестиционные проекты со всех уголков мира. Главный университет Якутии продемонстрирует высокоэффективную технологию выращивания каллусных культур – живых клеток особого вида, которая впервые создана на Дальнем Востоке.
По ловам научного руководителя лаборатории молекулярно-генетических и клеточных технологий университета Жанны Охлопковой, эти клетки сохраняют и аккумулируют полезные свойства редких, исчезающих и лекарственных растений Якутии. Разработка может быть интересна фармкомпаниям, малому и среднему бизнесу - благодаря этой технологии можно создавать новые перспективные лекарства, сохранив при этом уникальную северную флору.
Юбилейный V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
ИСТОЧНИК KP.RU