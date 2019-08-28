2019-08-28T11:54:29+03:00
Происшествия

Современные разбойники: в одном из районов Якутии двое молодчиков нападали на пенсионеров

Угрожая охотничьим ружьем, она забирали у пожилых женщин последнее
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
За разбой им «светит» до 10 лет лишения свободы.За разбой им «светит» до 10 лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Олекминском районе Якутии задержали двоих молодчиков, которые вламывалась в дома пенсионеров и забирали последнее, угрожая ружьем.

Первой жертвой стала одинокая 79-летняя жительница одного из сел района. Двое неизвестных ворвались в её частный дом, взломав дверь и разбив окно, и забрали остатки пенсии – 10 тысяч рублей.

На следующий день молодчики в ночное время вломились в дом 81-летней пенсионерки, однако ушли ни с чем – у пожилой женщины не нашлось ничего представляющего интерес для злоумышленников.

Подозреваемых задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Разбойниками оказались 28-летний местный житель, условно осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и его 23-летний приятель. У одного из подозреваемых было изъято незарегистрированное оружие.

Возбуждено уголовное дело. За разбой молодчикам «светит» до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Временами дождь, возможна гроза: прогноз погоды в Якутске на 29 августа
Пьяного авиадебошира из Иркутской области сняли с рейса в Ленске
Якутские борцы покажут, чему научились в Японии
В реку Вилюй выпустили 15 тысяч мальков сибирского осетра
Трех якутских браконьеров оштрафовали за убийство медведя на кругленькую сумму
«Народный бюджет-2020»: в Якутске начинается прием заявок на участие в конкурсе
«Код 49»: в Якутске откроется выставка, посвященная деятелям искусства
Аспиранты СВФУ выиграли грант от Российского фонда фундаментальных исследований
В одном из районов Якутии 28-летний лихач съехал с дороги и врезался в столб
Якутия занимает третью сточку медиарейтинга регионов страны по нацпроектам
Фонд развития ДФО инвестирует 600 млн рублей в строительство теплицы в Якутии
Новый самолет «Якутии» представят на авиакосмическом салоне «МАКС-2019»
В строящемся торговом центре Якутска произошел пожар
Фонд капремонта многоквартирных домов Якутии возглавил Владимир Ионин
Глава Якутии выйдет в прямой эфир с жителями республики в соцсетях