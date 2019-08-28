Современные разбойники: в одном из районов Якутии двое молодчиков нападали на пенсионеров
В Олекминском районе Якутии задержали двоих молодчиков, которые вламывалась в дома пенсионеров и забирали последнее, угрожая ружьем.
Первой жертвой стала одинокая 79-летняя жительница одного из сел района. Двое неизвестных ворвались в её частный дом, взломав дверь и разбив окно, и забрали остатки пенсии – 10 тысяч рублей.
На следующий день молодчики в ночное время вломились в дом 81-летней пенсионерки, однако ушли ни с чем – у пожилой женщины не нашлось ничего представляющего интерес для злоумышленников.
Подозреваемых задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Разбойниками оказались 28-летний местный житель, условно осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и его 23-летний приятель. У одного из подозреваемых было изъято незарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело. За разбой молодчикам «светит» до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU