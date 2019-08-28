2019-08-28T11:15:42+03:00
Происшествия

Пьяного авиадебошира из Иркутской области сняли с рейса в Ленске

Мужчина кинулся на полицейского с кулаками и не стеснялся в выражениях
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.
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Пьяного авиадебошира из Иркутской области сняли с рейса в Ленске. 56-летний мужчина взбунтовался против сотрудника транспортной полиции, кинулся на него с кулаками и не стеснялся в выражениях.

Инцидент произошел в аэропорту Ленска. При составлении протокола об административной ответственности разгоряченный алкоголем гражданин пустил в ход кулаки и повредил форменное обмундирование сотрудника полиции.

Возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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