«Код 49»: в Якутске откроется выставка, посвященная деятелям искусства

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-28T09:07:49+03:00

Деятели культуры, рожденные в 1949 году, оказали большое влияние на эпоху

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29 августа в Национальном художественном музее Якутии в 16.00 откроется выставка «Код 49», посвященная деятелям искусства, рожденным в 1949 году.

«Код 49» рассматривает творчество Семена Прокопьева – скульптора, заслуженного художника России, Гавриил Петрова – живописца, народного художника Якутии, Вячеслава Артамонова – живописца, заслуженного деятеля искусств Якутии и Аси Габышевой – искусствоведа, заслуженного деятеля искусств России.

– С точки зрения теории поколений деятели культуры Якутии, рожденные в 1949 году, оказали большое влияние на нашу эпоху. Формирующие события этого поколения – «оттепель», «холодная война», перестройка, политические и экономические потрясения, связанные с распадом страны, «открытие границ», появление и развитие мультимедиа и т.д. Главная ценность этой генерации – возможность выбора. Представители этого года самостоятельны, самодостаточны, являются новаторами в творчестве, – сообщает пресс-центр музея.

Выставка заработает с 30 августа в основном здании НХМ Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU