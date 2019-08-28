2019-08-28T07:49:23+03:00
Наука

Аспиранты СВФУ выиграли грант от Российского фонда фундаментальных исследований

На реализацию проекта им выделят 1,2 млн рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Учёные исследовали экосистему рясковых.Учёные исследовали экосистему рясковых.
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8 проектов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований. В конкурсе принимали участие проекты молодых ученых, обучающихся в аспирантуре. Срок реализации проекта – 3 года. Размер гранта на весь срок реализации проекта составляет 1,2 млн рублей. По словам руководителя научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» СВФУ Жанны Охлопковой, выигранный грант пойдет на изучение устойчивости развития растений подсемейства ря сковых в условиях антропогенного загрязнения экосистем и выявление их уникальных свойств как модельных объектов для мониторинга экосистем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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