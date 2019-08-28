В строящемся торговом центре Якутска произошел пожар

СЕГОДНЯ 05:52 2019-08-28T05:52:16+03:00

6-этажное здание торгового центра строится в Якутске с 2010 года. Фото: News.Ykt.Ru.

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Утром 28 августа в строящемся торговом центре «1000 мелочей» на улице Ойунского в Якутске начался пожар. Возгорание произошло на втором этаже здания.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на тушение возгорания были привлечены 52 сотрудника Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 11 единиц техники. Пожар локализован, его площадь уточняется. Погибших, пострадавших нет.

Многострадальное здание 6-этажного торгового центра общей площадью более 14 тысяч квадратных метров строится в Якутске с 2010 года. Участники долевого строительства вложили в его возведение около миллиарда рублей.

Изначально комплекс планировали ввести в эксплуатацию в конце 2012 года. Компания-застройщик - ООО «РОСТ».

ИСТОЧНИК KP.RU