В строящемся торговом центре Якутска произошел пожар
Утром 28 августа в строящемся торговом центре «1000 мелочей» на улице Ойунского в Якутске начался пожар. Возгорание произошло на втором этаже здания.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на тушение возгорания были привлечены 52 сотрудника Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 11 единиц техники. Пожар локализован, его площадь уточняется. Погибших, пострадавших нет.
Многострадальное здание 6-этажного торгового центра общей площадью более 14 тысяч квадратных метров строится в Якутске с 2010 года. Участники долевого строительства вложили в его возведение около миллиарда рублей.
Изначально комплекс планировали ввести в эксплуатацию в конце 2012 года. Компания-застройщик - ООО «РОСТ».
ИСТОЧНИК KP.RU