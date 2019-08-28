2019-08-28T05:22:59+03:00
Недвижимость

Фонд капремонта многоквартирных домов Якутии возглавил Владимир Ионин

Пост регионального оператора определился по итогам конкурсного отбора
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Из семи претендентов вышел вперед Владимир Ионин.Из семи претендентов вышел вперед Владимир Ионин.Фото: ЯСИА
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Генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Якутии стал Владимир Ионин. Отбор кандидатов проходил в несколько этапов на комиссии МинЖКХ региона, сообщается на сайте ведомства.

Были отобраны 7 претендентов, которые подали документы с соблюдением срока и без нарушения правил оформления. Затем они прошли квалификационный отбор и тестирование на знание законодательства, который проводит минстрой России в дистанционном режиме.

27 августа прошел завершающий этап в форме индивидуального собеседования и рассмотрения предложений двух оставшихся кандидатов по программе деятельности регионального оператора. По итогам победителем был признан Владимир Ионин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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