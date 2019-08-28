«LETO.YAKUTIA»: в Амге появится первый арт-объект

СЕГОДНЯ 03:10 2019-08-28T06:49:38+03:00

Художник приступит к работе над «Красавицей Амгой» в конце этой недели

Изменить размер текста: A A

В Амгинском районе завершилось открытое голосование по выбору лучшего эскиза для мурала в селе Амга. Победил эскиз Федосия Заровняева «Красавица Амга».

Феодосий Заровняев – выпускник Якутского художественного училища им. П.П. Романова. С 2013 года учился в Красноярском художественном институте по специальности «Станковая живопись». Его выпускная работа «Свадебный обряд» была удостоена оценки «Отлично с похвалой совета».

Арт-объект украсит фасад жилого дома на улице Ленина, 25. Художник приступит к работе над муралом в конце этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU