«LETO.YAKUTIA»: в Амге появится первый арт-объект
Художник приступит к работе над «Красавицей Амгой» в конце этой недели
Красавица Амга среди белых берез.
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В Амгинском районе завершилось открытое голосование по выбору лучшего эскиза для мурала в селе Амга. Победил эскиз Федосия Заровняева «Красавица Амга».
Феодосий Заровняев – выпускник Якутского художественного училища им. П.П. Романова. С 2013 года учился в Красноярском художественном институте по специальности «Станковая живопись». Его выпускная работа «Свадебный обряд» была удостоена оценки «Отлично с похвалой совета».
Арт-объект украсит фасад жилого дома на улице Ленина, 25. Художник приступит к работе над муралом в конце этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU