2019-08-28T06:49:38+03:00
Звезды

«LETO.YAKUTIA»: в Амге появится первый арт-объект

Художник приступит к работе над «Красавицей Амгой» в конце этой недели
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Красавица Амга среди белых берез.Красавица Амга среди белых берез.
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В Амгинском районе завершилось открытое голосование по выбору лучшего эскиза для мурала в селе Амга. Победил эскиз Федосия Заровняева «Красавица Амга».

Феодосий Заровняев – выпускник Якутского художественного училища им. П.П. Романова. С 2013 года учился в Красноярском художественном институте по специальности «Станковая живопись». Его выпускная работа «Свадебный обряд» была удостоена оценки «Отлично с похвалой совета».

Арт-объект украсит фасад жилого дома на улице Ленина, 25. Художник приступит к работе над муралом в конце этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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