2019-08-27T10:16:00+03:00
Происшествия

Нож в спину: 20-летнюю жительницу Якутии осудили к 9 годам лишения свободы

Она свела счеты со знакомым по пьяной лавочке
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Анабарском районе суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Девушку обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

В феврале 2019 года в жилом доме села Саскылах разгоряченная алкоголем подсудимая вонзила нож в спину мужчине на почве личных неприязненных отношений. Полученная колото-резаная рана стала для потерпевшего смертельной, он скончался в больнице.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в аэропорту Якутска
Возможна гроза: прогноз погоды в Якутске на 28 августа
«LETO.YAKUTIA»: в Бердигестяхе появился первый мурал
Перед судом предстанут сотрудники мэрии Якутска, которых обвиняют в халатности
Пять якутских борцов поедут на чемпионат мира по вольной борьбе в Нур-Султане
За уик-энд в Якутске выявлено семь нарушений правил продажи спиртного
В Якутске открылось новое здание старейшего ясли-сада в городе
Жителя Якутска подозревают в четырех эпизодах мошенничества
В ДТП на трассе «Вилюй» пострадали двое детей
Есть «серебро»: якутянин Александр Тайшин стал вторым на чемпионате WorldSkills Kazan-2019
В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка произошел пожар
День города: в Якутске пройдет «Фестиваль ухи»
В Якутии тушат 4 лесных пожара
«LETO.YAKUTIA»: в Якутске появился мурал возле музыкального училища
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 27 августа