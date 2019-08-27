Нож в спину: 20-летнюю жительницу Якутии осудили к 9 годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-27T10:16:00+03:00

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Фото: Архив "КП"

Она свела счеты со знакомым по пьяной лавочке

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В Анабарском районе суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Девушку обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

В феврале 2019 года в жилом доме села Саскылах разгоряченная алкоголем подсудимая вонзила нож в спину мужчине на почве личных неприязненных отношений. Полученная колото-резаная рана стала для потерпевшего смертельной, он скончался в больнице.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU